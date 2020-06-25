Блюда из ресторана. Где купить мясной деликатес пастрами и как приготовить
На тонкие кусочки говядину разрезает шеф-повар проекта Deli Chef «Мясного дома Бородина» Константин Жбаков. Вместе с ним «360» дегустирует новинку на прилавках страны — пастрами.
В течение полугода были всевозможные пробы и дегустации деликатеса, который выпускаем в определенном стандарте. Вкрапления жира — признак того, что пастрами делали из говядины зернового откормаКонстантин Жбаков.
Несколько недель в маринаде, затем обвалять в смеси душистых свежемолотых специй и дать обсохнуть. Закоптить, протомить двое суток, окунуть в душистые специи — и все готово.
Корреспондент «360» посмотрел, как блюдо делают из индейки и мраморной говядины. Грудинка пропитывается в маринаде. Затем ее обваливают в смеси душистых свежемолотых специй и дают обсохнуть. Больше никаких добавок. В коптильне пастрами томится двое суток — и все готово.
«Мы уже давно отказались от таких добавок, как каррагинан. Не используем сою и усилители вкуса. Работаем с натуральными продуктами и решили воспроизвести на нашей площадке натуральные ресторанные продукты. Например, пастрами», — сказал руководитель производственного цеха «Мясного дома Бородина» Дмитрий Кочеленко.
Для деликатеса используют специальную экоупаковку. Пластика в ней на 75% меньше, чем в альтернативных. За месяц «Мясной дом Бородина» может производить до тонны пастрами. Но теперь блюдо отправляется не только в рестораны, но и магазины.