24 июня 2023, 13:28
Ближайшие концерты фестиваля Чайковского в Подмосковье перенесли
Ближайшие два концерта Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину перенесли. Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.
«Концерты 24 и 25 июня не отменены, а перенесены на новые даты. Они будут сообщены дополнительно», — уточнила глава муниципалитета.
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В рамках фестивальной программы 24 июня должен был состояться спектакль МХТ им. Чехова «История любви». На 25 июня запланировали выступление Государственного Академического Большого театра России с балетом «Кармен-сюита».
Алена Сокольская добавила, что в настоящее время руководство музея-заповедника П. И. Чайковского ведет переговоры с артистами и худруками театров. Глава округа уточнила, что зрителям не стоит переживать, все запланированные мероприятия состоятся позже.
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