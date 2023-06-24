Подмосковье 24 июня 2023, 13:28 Ближайшие концерты фестиваля Чайковского в Подмосковье перенесли Unsplash

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Ближайшие два концерта Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину перенесли. Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

«Концерты 24 и 25 июня не отменены, а перенесены на новые даты. Они будут сообщены дополнительно», — уточнила глава муниципалитета.

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В рамках фестивальной программы 24 июня должен был состояться спектакль МХТ им. Чехова «История любви». На 25 июня запланировали выступление Государственного Академического Большого театра России с балетом «Кармен-сюита».

Алена Сокольская добавила, что в настоящее время руководство музея-заповедника П. И. Чайковского ведет переговоры с артистами и худруками театров. Глава округа уточнила, что зрителям не стоит переживать, все запланированные мероприятия состоятся позже.

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