Подмосковье 26 февраля 2023, 16:39 Блины из 20 литров теста испекли жители Шатуры во время масленичных гуляний

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Жители Шатуры проводили зиму. Во время масленичных гуляний хозяйки и даже мужчины испекли горы блинов из 20 литров теста.

В атмосферу праздника погрузился парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Для гостей подготовили старинные забавы, выступление творческих коллективов, мастер-классы по русским ремеслам. Самые креативные мастерили чучела Масленицы из сена.

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«Эти куклы хранят дома. Они как обереги для плодородия, для хранения домашнего очага. Они существуют в виде девушек, в виде молодых парней», — рассказала педагог центра дополнительного образования «Созвездие» Ирина Виноградова.

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Перед гуляниями в школа Шатуры прошел конкурс на самодельную куклу Маслену. Победителей определили путем народного голосования.

В Рошале праздник отметили фестивалем «Масленичных забав». Дети и взрослые прыгали в сено, перетягивали канат, водили хороводы.

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