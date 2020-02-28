Блины для всей Дубны. Студенты из наукограда устроили масленичные гуляния

В Дубне продолжаются масленичные гуляния. И студенты аграрно-технологического техникума «Дубна» решили поздравить всех жителей города. Они вышли на улицу, пели песни и угощали прохожих блинами.

Шутки, песни, скоморохи и, конечно, блины. Студенты местного техникума знают, как порадовать земляков. Они вышли на улицы и устроили масленичные гуляния: пели песни, угощали прохожих блинами.

«В этот день угощают друг друга блинами, выходят на улицы. И мы со студентами техникума „Дубна“ тоже решили угостить жителей города вкуснейшими блинами», — сказала преподаватель аграрно-технологического техникума «Дубна» Любовь Приходько.

Студенты испекли около 200 блинов. В привычный рецепт добавили секретный ингредиент. Но дегустаторы не смогли догадаться, что это даже после подсказок. Лишь профессиональный повар, случайно проходивший мимо, смог узнать манго. Пюре из этого экзотического фрукта и стало секретной добавкой в тесто.

Блинами будущие повара угостили всех, кто учится вместе с ними в техникуме: трактористов, сварщиков, слесарей. В меню были и классические блины, и угощения, созданные по новым рецептам.