Блины для МКС и космический масштаб на Земле. Как празднуют Масленицу в Звездном городке

Веселье вселенского масштаба: в Звездном городке отмечают необычную, космическую Масленицу. На праздник пришли целыми семьями.

Источник фото: телеканал «360»

«Всегда на Масленицу хожу с семьей, когда в космос не летаю. У меня дочка, сын и жена, настроение праздничное. Очень много людей, которых мы хорошо знаем. Те, которые нас готовят в космос, те, которые нас лечат, испытывают. Поэтому это хороший праздник», — отметил летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

Источник фото: телеканал «360»

Традиционная масленичная ярмарка проходит под названием «Звездное подворье». Выступление фольклорных ансамблей посвящено освоению новых планет, а угощают гостей космическим питанием.

Самое оригинальное и незабываемое событие праздника — запуск масленичных блинов на борт Международной космической станции с импровизированного блинодрома.

Кстати, традиции запускать блины в космос уже пять лет. Летчик-космонавт Антон Шкаплеров вспоминает: когда был на МКС в 2018 году и увидел фотографии и видео с празднования масленицы, был очень тронут.

Источник фото: телеканал «360»

«Это нас очень поддерживает, помогает нам. Мы понимаем, что о нас помнят, нас любят. Поэтому с удовольствием получаем фото, видео с праздника. Смотрим со своими коллегами, рассказываем об этих традициях», — рассказал летчик-космонавт РФ Антон Шкаплеров.

Источник фото: телеканал «360»

«Праздновали Масленицу всегда. А идея космической Масленицы родилась в рамках программы Московского областного комитета по туризму как событийный туризм. И сегодня мы принимаем гостей не только из Подмосковья, но и из Санкт Петербурга, из соседних регионов Московской области», — отметил глава г. о. Звездный городок Евгений Баришевский.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на МКС находятся российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган. И масленичные блины из Звездного городка к ним обязательно долетят. Пусть не на воздушных шарах, но на грузовом корабле точно.