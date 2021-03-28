Благоустройству военных городков в Подмосковье уделят особое внимание

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройству военных городков в регионе уделяют особое внимание. Он отметил, что этот жилищный фонд далеко не самый новый.

«Военные городки были построены какие-то в 60-е, какие-то в 70-е годы. Жилищный фонд не самый новый, честно скажу. Поэтому наша задача — уделять им внимание и обеспечивать перемены», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В муниципальную и областную собственность передано 559 объектов недвижимого имущества и 250 гектаров земельных участков военных городков.

Кроме того, при участии Минобороны передаются имущественные комплексы военных городков, в том числе жилые квартиры. После передачи в собственность муниципального образования администрация округа может обслуживать, ремонтировать и улучшать жилищный фонд, а люди могут приватизировать квартиры.

В военных городках Подмосковья за последние пять лет власти отремонтировали 12 домов культуры из 33. Еще шесть планируется привести в порядок в ближайшие четыре года.