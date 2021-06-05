Благоустройством дворов комплексно занялись в Подольске

В Подольске стартовала комплексная программа благоустройства дворов. В этом году работы запланированы на 27 территориях. Об этом сообщил сайт tvpodolsk.ru.

Во дворах установят детские и спортивные площадки, сделают новые тротуары, поменяют опоры освещения, а также расширят парковочные места. На Большой Серпуховской улице во дворе дома № 56 почти доделали новую площадку, осталось лишь уложить резиновое покрытие. Для детей установят горки, качели и песочницу. А для взрослых поставят спортивные тренажеры. Жители рассказали, что раньше на этом месте тоже была площадка, но она находилась в таком состоянии, что туда даже никто не ходил. А теперь она радует глаз.

Элементы спортплощадки между тем устанавливают около дома № 4 по Пионерской улице. Появится зона и для детей. Уже на этой неделе работы должны завершиться. Но этим благоустройство не ограничится — появятся новые парковочные места на 20 машин.

Еще одна детская площадка уже почти готова во дворе дома № 10 на проспекте Ленина. Осталось только установить ограждение.

Первый замглавы администрации городского округа Владислав Лукьяненко рассказал, что всего будет установлено 27 детских площадок и восемь спортивных, а также одна хоккейная коробка.

Все проекты благоустройства дворов обсуждали с жителями и учитывали их пожелания.

Московская область ранее направила проекты благоустройства 13 малых городов на всероссийский конкурс.