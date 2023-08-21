Подмосковье 21 августа 2023, 21:01 Благоустройство зоны отдыха возле озера Южное в Черноголовке завершат в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

В Черноголовке ведется благоустройство зоны отдыха «Южное озеро» возле одноименного водоема. Работы завершат в 2024 году, сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

Обновление территории проводят по проекту «Жилье и городская среда». Дикий ландшафт делает ее непохожей на городские парки. В центре располагается Южное озеро, которое организовали на месте карьера.

Реклама

«Озеро Южное является любимым местом отдыха жителей Черноголовки. Эта территория давно требовала существенного обновления. Мы приступили к работам, которые рассчитаны на два года. Создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории стало главной задачей нашего проекта», — рассказал министр Михаил Хайкин.

Парк разделили на три зоны: пляжную, спортивную и прогулочную. В последней создадут удобную парковку и обустроят центральную поляну. На Пляжной оборудуют кабинки для переодевания, вышки спасателя, детский комплекс. К пирсу простроят амфитеатр. Берег озера укрепят от осыпания.

В спортивной зоне сделают площадки баскетбола и большого тенниса. Со стороны Центральной улицы организуют входную группу, велодорожку. В зоне отдыха обновят покрытие всех тропинок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».