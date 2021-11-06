Благоустройство зоны отдыха в Озерах скоро завершится

Подрядчик в скором времени завершит работы по благоустройству новой зоны отдыха в Озерах. Состояние проверил временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Александр Гречищев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Сейчас работы выполнен на 80%.

«Подрядчик идет в хорошем темпе с опережением графика. Все основные работы уже выполнены, и совсем скоро озерчане смогут гулять по новым дорожкам, отдыхать здесь с детьми на одной из детских площадок. Для ребят постарше будет оборудовано несколько спортивных площадок на любой вкус. Предусмотрели и зону для выгула домашних питомцев. Думаю, что новое общественное пространство придется по вкусу жителям», — отметил Гречищев.

Благоустройство зоны за кинотеатром началось в июне. За это время территорию серьезно изменили: там появилось несколько зон для тихого и активного отдыха. Все дорожки выложили плиткой, установили опоры для освещения, а также оборудовали места для выгула собак.

Кроме того, там высадили более 10 деревьев и засеяли газон. В зоне отдыха сделали спортивные и детские площадки — на них уже разместили резиновое напольное покрытие. Сейчас рабочие устанавливают спортивные и игровые элементы.

Будущее место отдыха получит название «Сосновый бор» отметили в пресс-службе. Его выбрали сами жители — ведь раньше на этом месте был лесной массив. Некоторые сосны сохранились на территории до сих пор: при благоустройстве было решено не только сохранить их, но и высадить новые деревья.