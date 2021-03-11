Благоустройство подходов к ж/д переходам Подмосковья сократило число пострадавших на 11% с начала года

С начала года на железной дороге в Московской области на 11% сократилось количество пострадавших и погибших. Этого удалось достичь благодаря благоустройству подходов к железнодорожным переходам и перекрытию народных троп. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

За период праздничных дней, с 6 по 8 марта, снижение числа погибших и раненных составило 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизить показатель удалось благодаря строительству ограждений вдоль путей и перекрытию народных троп.

Среди подмосковных округов, которые лучше всего справились с мероприятиями, направленными на снижение смертности на железной дроге, оказались: Люберцы, Электросталь, Истра, Королев, Павловский Посад, Красногорск и Руза.

Работы по благоустройству проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Действия направлены на снижение травматизма и смертности на железной дороге. В этом году запланировано продолжить работу по ликвидации народных троп. Помимо этого, в регионе будут и дальше благоустраивать станции, ремонтировать и строить новые первоочередные переходы через железнодорожные пути.

В прошлом году в Московской области травматизм на железной дороге впервые снизился на рекордные 25%.