Благоустройство вылетных магистралей в Подмосковье завершили на 92%

Результаты работ по благоустройству вылетных магистралей в Подмосковье подвели в регионе. Как сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин, завершены основные мероприятия на 10-ти магистралях. Годовой план по высадке зеленых насаждений, чистке лесных территорий, ремонту и замене остановок и пешеходных переходов, устройству освещения, установке дорожных знаков и ограждений выполнен полностью.

Масштабный проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он предполагал комплексное благоустройство территорий, прилегающих к 10 автомагистралям (М5 «Урал», А103 «Щелковское шоссе», А104 «Дмитровское шоссе», М8 «Ярославское шоссе», М7 «Горьковское шоссе», а также Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе). Их общая протяженность составляет 310,9 километра.

Источник фото: телеканал «360»

Данные автомагистрали проходят по территории 21-го муниципального образования Подмосковья — городских округов Дмитровский, Лобня, Мытищи, Долгопрудный, Королев, Пушкинский, Балашиха, Щелковский, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка, Котельники, Люберцы, Раменский, Бронницы, Красногорск, Солнечногорск, Реутов, Электросталь, Истра и Подольск.

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день общий процент выполнения основных мероприятий по 10 вылетным магистралям составляет 92%. Также по поручению губернатора был создан региональный штаб по благоустройству 10 пилотных вылетных магистралей, в состав которого входят центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, представители собственника федеральных дорог: ФДА «Росватодор», ФКУ «Москва-Нижний Новгород», ФКУ «Центральная Россия» и представители управлений федеральных органов исполнительной власти по Московской области.