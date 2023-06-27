Важное 27 июня 2023, 18:25 Андрей Воробьев: благоустройство Вереи преобразит ее к сентябрю и подарит новые ценные раскопки

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Верея — самый маленький город Подмосковья, живут там около пяти тысяч человек. Вскоре он преобразится: уже к сентябрю завершится благоустройство. Благодаря раскопкам нашли и ценные экспонаты — их представили губернатору Андрею Воробьеву. Это монеты, наперстные бронзовые кресты, цилиндрические замки, ключи от них, много предметов воинской культуры: подковы, топоры и стрелы, Георгиевский крест.

Масштабное благоустройство Вереи — большой четырехлетний проект, и сегодня он выходит на финишную прямую.

Улица Кузнецкая гора Улица Кузнецкая гора

«Мы поставили строителям задачу завершить благоустройство пешеходной зоны к сентябрю. Сейчас здесь идет обустройство тропиночной сети, укрепление склона холма, на котором стоит городище. Это важный финальный аккорд, чтобы закольцевать пешеходные прогулочные маршруты, связать единой стилистикой исторические достопримечательности», — отметил Воробьев.

Благоустройство, по его словам, даст новый импульс развитию Вереи.

Уверен, что все элементы благоустройства, которые появились здесь за последнее время — от летнего кафе и амфитеатра до пункта зарядки гаджетов и качелей, — помогут раскрыть туристический потенциал Вереи. Андрей Воробьев

Верея впервые упоминается в летописи в 1371 году. Она считалась западными воротами на подступах к Москве.

«В Верею нога археолога ступала два раза: в 40-е годы и сейчас. Уже третий сезон идут раскопки в городище и на окружающей его территории», — сказал научный сотрудник института археологии РАН России Игорь Стрикалов.

По его словам, в Верее уже обнаружили следы деревянных срубов, составлявшие основу системы обороны древнейших городищ.

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