Подмосковье 08 февраля 2024, 16:24 Благоустройство центральной части Дедовска завершится в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство центральной части Дедовска продолжается в Подмосковье. Работы проводят в районе улицы Гагарина. В министерстве благоустройства Московской области отметили, что территория преобразится уже в этом году.

В Дедовске обустроят спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, площадку для выгула собак, а также новые скамейки и урны. Также специалисты очистят и благоустроят пруд.

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Напомним, проект благоустройства центральной части Дедовска победил на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«На 2024 год в Подмосковье запланировано благоустройство 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, 11 лесопарков, 7 набережных и 16 скверов. Также появятся зоны для досуга и отдыха в 6 парках», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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