Подмосковье 21 ноября 2022, 12:19 Благоустройство центральной части Дедовска начнется в 2023 году

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Центральную часть города Дедовска со следующего года ждет масштабное благоустройство. Первым делом оно коснется пруда около Георгиевского храма и сквера около спортивного комплекса «Гучково». Эта территория победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

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В ближайшее время подрядчик приступит к разработке проекта. Будущее благоустройство обсудят с жителями города. В планах построить детскую площадку, киоски, площадку для выгула собак и общественный туалет, благоустроить входные группы и обустроить пешеходные дорожки.

«Нам на благоустройство этих двух территорий федералы дают 85 миллионов рублей. 130 миллионов рублей нам добавляет область, 63 — муниципалитет. Вот на эти деньги мы будем в течение нескольких лет поэтапно благоустраивать наши общественные территории в центре города Дедовска», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В ходе рабочего выезда глава городского округа Истра также проинспектировала качество новых пешеходных дорожек. Всего на территории городского округа Истра в 2022 году было обустроено 32 новых тротуара, при этом 17 из них — в Дедовске.

В настоящее время формируется план по обустройству новых и ремонту существующих тротуаров на следующий год.

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