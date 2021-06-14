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    14 июня 2021, 20:50

    Благоустройство трех дворов началось в Чехове

    Алена Собкалова

    В Чехове в этом году благоустроят 12 дворов. Сейчас работы ведут на трех территориях. Об этом рассказали на портале «Чехов Сегодня».

    Благоустройство трех дворов началось в Чехове | Изображение 1Источник фото: портал «Чехов Сегодня»

    В начале июня благоустройство стартовало в трех дворах Чехова. Работы ведутся на улице Солнышевской, дом 3а, на улице Ильича, дом 39, 37 и на улице Чехова, дом 26. О ходе работ рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

    «Любой двор составляет логическое продолжение жилого пространства, потому так важно, чтобы он был уютный, обустроенный и эстетичный. Благодаря национальному проекту президента России „Жилье и городская среда“ и государственной программе Московской области „Формирование комфортной городской среды“ благоустраиваются общественные пространства, в том числе дворы», — отметил Артамонов.

    Он уточнил, что в рамках работ обустраивают детские и спортивные площадки, обновляют покрытия межквартальных проездов, проводят озеленение территорий, монтируют дополнительные скамейки, урны, информационные щиты, уличные фонари.

    Глава Чехова добавил, что всего в этом году благоустроят 12 дворов. Работы проводят, чтобы обеспечить комфортные условия проживания жителей. Их мнение учитывается во время проектирования изменений.

    «Обязательно встретимся с жителями, чтобы обсудить, какие корректировки необходимо внести в проект. Самый популярный вопрос — куда и сколько установить новых скамеек и урн. Это решим вместе», — отметил Артамонов.