Благоустройство трех дворов началось в Чехове

В Чехове в этом году благоустроят 12 дворов. Сейчас работы ведут на трех территориях. Об этом рассказали на портале «Чехов Сегодня».

Источник фото: портал «Чехов Сегодня»

В начале июня благоустройство стартовало в трех дворах Чехова. Работы ведутся на улице Солнышевской, дом 3а, на улице Ильича, дом 39, 37 и на улице Чехова, дом 26. О ходе работ рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«Любой двор составляет логическое продолжение жилого пространства, потому так важно, чтобы он был уютный, обустроенный и эстетичный. Благодаря национальному проекту президента России „Жилье и городская среда“ и государственной программе Московской области „Формирование комфортной городской среды“ благоустраиваются общественные пространства, в том числе дворы», — отметил Артамонов.

Он уточнил, что в рамках работ обустраивают детские и спортивные площадки, обновляют покрытия межквартальных проездов, проводят озеленение территорий, монтируют дополнительные скамейки, урны, информационные щиты, уличные фонари.

Глава Чехова добавил, что всего в этом году благоустроят 12 дворов. Работы проводят, чтобы обеспечить комфортные условия проживания жителей. Их мнение учитывается во время проектирования изменений.

«Обязательно встретимся с жителями, чтобы обсудить, какие корректировки необходимо внести в проект. Самый популярный вопрос — куда и сколько установить новых скамеек и урн. Это решим вместе», — отметил Артамонов.