Подмосковье 10 февраля 2023, 10:19 Благоустройство Томилинского лесопарка в Люберцах начнется весной

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Спортивные маршруты и площадки для детей появятся в Томилинском лесопарке в Люберцах в этом году. Благоустройство в рамках региональной программы «Парки в лесу» начнется весной.

Томилинский лесопарк в Люберцах стал одной из шести лесных территорий, запланированных к благоустройству в этом году. Здесь сделают удобную рекреационную зону для жителей, разработанную с учетом их пожеланий.

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«Планируем обустроить спортивные и прогулочные маршруты, площадки для детских игр, спокойного и активного отдыха. Контракт на проведение работ уже заключен, к работам приступим весной», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Парк находится рядом с ЖК «Томилино», недалеко от поселков Мирный и Октябрьский. При благоустройстве здесь сделают сети тропинок для терренкура, проложат маршруты для велосипедистов и лыжников. Уже натопанные народные просеки обустроят.

В лесопарке появятся спортивные, детские площадки и зоны тихого отдыха. Будут отведены места для проведения мероприятий и выгула животных.

У главного входа в лесопарк появится пост охраны, а неподалеку — парковка для автомобилей. Планируется также привести в порядок территории вокруг прудов и сделать площадки для наблюдения за птицами. При озеленении в парке высадят декоративные, а также плодовые деревья и кустарники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность благоустройства дворов и подъездов. По его мнению, их состояние влияет на настроение людей.

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