Подмосковье 17 мая 2023, 10:35 Благоустройство территории вблизи Южного озера в Черноголовке начнется летом

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Территорию вблизи Южного озера благоустроят в Черноголовке. Работы начнутся в ближайшее время.

Южное озеро — место притяжения для родителей с маленькими детьми, подростков и старшего поколения. Сейчас инфраструктура требует обновления и ремонта. Пешеходные дорожки и лестницы к пирсу нуждаются в полной реконструкции, а берега необходимо укрепить от осыпания.

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В течение нескольких лет разрабатывалась концепция и проектная документация на комплексное благоустройство 25 гектаров прилегающей к озеру территории. Концепция дважды выносилась на общественные обсуждения. В итоге был разработан проект с минимальным вторжением в существующий ландшафт, но учитывающий пожелания жителей.

Вскоре около Южного озера обновят существующие пешеходные тротуары и построят велодорожку, сделают освещение, спуск к воде и смотровые площадки. Появится новая крытая сцена для мероприятий, а также полностью обустроят пляжную зону.

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