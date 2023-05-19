Подмосковье 19 мая 2023, 12:36 Благоустройство территории нового корпуса школы № 4 началось в Лобне

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Пристройку к школе № 4 открыли в Лобне в январе. С наступление теплого сезона началось благоустройство прилегающей территории.

Рабочие уложат плитку, отремонтируют покрытие на одной из игровых площадок, посеют газоны, облагородят тротуары и остальную территорию школы.

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«К моменту открытия пристройки нам временно положили плитку, чтобы дети не ходили по глине весной. [Когда] просохла земля, начались основные работы по благоустройству территории», — рассказала директор школы № 4 Ирина Савкова.

По ее словам, рабочие уже сделали отмостку у старого здания и пристройки. Сейчас они укладывают плитку за новым корпусом и засыпают грунт для газонов.

В новом корпусе школы учатся 400 ребят. Там есть библиотека, актовый и спортивный залы, столовая и спальни для групп продленного дня. Рядом также построили спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ региона откроют в Лобне осенью 2024 года.

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