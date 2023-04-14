14 апреля 2023, 14:38
Благоустройство территории нового детского сада началось в поселке Развилка Ленинского округа
Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило о начале работ по благоустройству территории нового детского сада в поселке Развилка. Строительная готовность объекта оценивается в 65%.
Сейчас на площадке трудятся более 110 рабочих и семи единиц техники. Уже приступили к благоустройству, при этом продолжаются отделка фасада и внутренних помещений, монтаж инженерных сетей.
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Новое здание детского сада площадью 4,6 тысячи «квадратов» будет состоять из разных по своему функционалу помещений. Открытие дошкольного учреждения планируется на 1 сентября 2023 года.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Строительство
Детские сады
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