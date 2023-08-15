Подмосковье 15 августа 2023, 17:09 Благоустройство территории лицея № 7 началось в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Капитальный ремонт лицея № 7 продолжается в Солнечногорске. Сейчас подрядчик приступил к благоустройству территории.

Готовность 2-го этажа лицея уже достигла 95%. Вскоре начнется установка оборудования для пищеблока. Чтобы успеть завершить все работы к концу августа, количество строителей на объекте увеличат до 115 человек.

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«Подрядчик идет в графике и готов сдать объект к 1 сентября. Вдвойне важно, что он понимает всю ответственность и нацелен оправдать ожидания тысяч учеников, их родителей и педагогического коллектива», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Здание лицея № 7 построили в 1937 году. Сегодня в учреждении обучается более 1,2 тысячи человек. Капитальный ремонт проводят в рамках президентского проекта «Образование».

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