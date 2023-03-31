Подмосковье 31 марта 2023, 09:45 Благоустройство Супоневского леса в Звенигороде начнется в 2023 году Министерство благоустройства МО

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Супоневский лес станет местом для комфортного отдыха маленьких и взрослых жителей Звенигорода. Работы по обновлению парка начнутся уже в этом году.

Сейчас это место не благоустроено, вдоль нахоженных тропинок встречаются стихийные площадки со следами от костров.

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«Супоневский лес является самым доступным местом отдыха для жителей северной части Звенигорода. В этом году, благодаря программе „Парки в лесу“, начнем работы по обновлению этой территории площадью более 35 гектаров», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В лесу сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на четыре километра. Здесь появятся спортивные площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, памп-трек и скейт-парк. Сделают зоны и для более тихих занятий, таких как настольный теннис и шахматы. Для детей предусмотрена большая игровая площадка.

Кроме того, в лесопарке установят современную систему уличного освещения для комфортных прогулок в темное время суток. Работы завершатся в 2024 году.

Центральный парк культуры и отдыха продолжают благоустраивать в Долгопрудном. Работы планируют завершить осенью текущего года, сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин во время рабочего визита губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Долгопрудный.