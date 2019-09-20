Благоустройство старой части Зарайска завершат до конца года

330 миллионов рублей выделено на благоустройство старой части Зарайска. Все работы планируется завершить до конца 2019 года. Это позволит сделать город не только более комфортным для жителей, но и в большей мере раскрыть богатый культурный и туристический потенциал его древней части. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В первую очередь, в Зарайске по проекту создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях благоустраивают площадь вблизи старинных Торговых рядов и прилегающую к ней улицу Красноармейская. По плану, все работы завершатся в этом году.

В старой части города уже проведена замена систем наружного освещения, проложены новые водопроводные и канализационные сети, выполнен ремонт газопровода, утрамбовано земляное полотно, частично сделано песчаное и щебеночное основание под дорогу и тротуары.

В скором времени там уложат асфальт и плитку, проведут устройство наружного освещения, установят две детские игровые площадки, лавочки, а также малые архитектурные формы. На финансирование данного объекта из федерального, областного и местного бюджетов выделено 330 миллионов рублей.

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко напомнил, что в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Московской области победили четыре проекта, в том числе Зарайск с благоустройством площади вблизи старинных Торговых рядов.

«Работы по благоустройству, которые ведутся сейчас в старой части города, позволят не только сделать Зарайск более комфортным для жителей, но и в большей мере раскрыть богатый культурный и туристический потенциал древнего города», — подчеркнул Виктор Петрущенко.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что основные принципы проектирования малых городов вытекают именно из их размера и бережного отношения к истории городов.

«Особенность таких поселений заключается именно в том, что их можно обойти пешком, поэтому мы концентрируемся на благоустройстве центральных площадей и улиц», — добавил Михаил Хайкин. По его словам, центральные пространства таких городов проектируются максимально насыщенными с точки зрения функционала и с сохранением исторической составляющей поселения.