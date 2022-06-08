Благоустройство сквера «Вишневый сад» началось в Воскресенске

Сквер «Вишневый сад» благоустроят в Воскресенске. Здесь уже началось преображение, а завершится оно к концу лета.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что территорию разделят на несколько зон. В центральной сделают качели с навесом, установят лавочки и другие конструкции.

«В настоящее время на территории ведутся подготовительные работы», — уточнил министр.

Дети смогут отдыхать в новой игровой зоне. Для активного досуга сделают площадку, где удастся поиграть в настольный теннис.

В сквере обновят пешеходные дорожки, сделают современное освещение и обустроят места тихого отдыха.

За преображение этой территории голосовали жители. Опрос проходил на сайте za.gorodsreda.ru.

Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.