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    08 июня 2022, 17:36

    Благоустройство сквера «Вишневый сад» началось в Воскресенске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Сквер «Вишневый сад» благоустроят в Воскресенске. Здесь уже началось преображение, а завершится оно к концу лета.

    Благоустройство сквера «Вишневый сад» началось в Воскресенске | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что территорию разделят на несколько зон. В центральной сделают качели с навесом, установят лавочки и другие конструкции.

    «В настоящее время на территории ведутся подготовительные работы», — уточнил министр.

    Дети смогут отдыхать в новой игровой зоне. Для активного досуга сделают площадку, где удастся поиграть в настольный теннис.

    Благоустройство сквера «Вишневый сад» началось в Воскресенске | Изображение 2

    В сквере обновят пешеходные дорожки, сделают современное освещение и обустроят места тихого отдыха.

    За преображение этой территории голосовали жители. Опрос проходил на сайте za.gorodsreda.ru.

    Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.