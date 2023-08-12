Подмосковье 12 августа 2023, 18:57 Благоустройство сквера у ДК имени 1 Мая закончили в Подольске Фото любезно предоставлено пресс-службой администрации г.о. Подольск

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В микрорайоне Климовск в Подольске завершили благоустройство сквера у ДК имени 1 Мая. Работы провели по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Это одно из четырех общественных пространств, которые мы благоустраиваем в городском округе Подольск в этом году. Сквер возле Дома культуры имени 1 Мая вошел в программу по обустройству небольших зон отдыха в шаговой доступности», — рассказал Хайкин.

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В сквере площадью 0,2 гектара появилась дорожно-тропиночная сеть, садовые диваны, новые урны и информационные стенды.

Со стороны Дома культуры установили стенды с театральной программой. Территорию озеленили, на ней установили современные светильники и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион занимает третье место в России по благоустройству зеленых зон.

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