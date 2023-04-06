06 апреля 2023, 11:18
Благоустройство сквера Победы началось в Реутове
Благоустройство сквера Победы началось в Реутове. Обновленный мемориал откроют к 1 сентября.
Вечный огонь на время реконструкции сквера перенесли. На торжественной церемонии юнармеец передал факел с Вечным огнем председателю совета ветеранов Валерию Нечай. Боевой офицер внес его в часовню, где жители возложили цветы.
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После завершения благоустройства Вечный огонь вновь вернут на привычное место. А пока в сквере реконструируют постамент, установят освещение и видеонаблюдение, построят детскую зону.
«Мы прошлом году с проектировщиками, нашими жителями, ветеранами обсуждали, как должен выглядеть мемориал. <…> Здесь будет сделано новое покрытие, будут перенесены все плиты с именами героев в музей, будут установлены новые. <…> Плюс сделаем специальную плиту с именами героев СВО», — рассказал глава городского округа Реутов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.
Первую памятную доску с именами рабочих Реутовской фабрики, участвовавших в Великой Отечественной войне, в сквере установили в 1965 году. Позже ее заменили на мемориал с Вечным огнем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов.
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Благоустройство
Реутов
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