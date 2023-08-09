09 августа 2023, 16:57
Благоустройство сквера началось на улице Быковского в Воскресенске
Благоустройству сквера началось в микрорайоне Фетровой фабрики в Воскресенске. Обновленный сквер на улице Быковского будет носить имя в честь 75-летия Победы.
В сквере обновят мемориалы, посвященные памяти 166 работников Фетровой фабрики, награжденных медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Архитектурная концепция одобрена Министерством благоустройства Московской области.
«В настоящий момент подрядная организация ведет расчистку территории и ее разметку. Там, где этот этап уже завершен, началась подготовка основания под пешеходные дорожки», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Работы планируют завершить к концу сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.
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