Подмосковье 09 августа 2023, 16:57 Благоустройство сквера началось на улице Быковского в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Благоустройству сквера началось в микрорайоне Фетровой фабрики в Воскресенске. Обновленный сквер на улице Быковского будет носить имя в честь 75-летия Победы.

В сквере обновят мемориалы, посвященные памяти 166 работников Фетровой фабрики, награжденных медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Архитектурная концепция одобрена Министерством благоустройства Московской области.

«В настоящий момент подрядная организация ведет расчистку территории и ее разметку. Там, где этот этап уже завершен, началась подготовка основания под пешеходные дорожки», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Работы планируют завершить к концу сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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