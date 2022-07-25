Благоустройство сквера на улице Ленина в Лыткарине вышло на финальный этап

Работы по благоустройству сквера на улице Ленина в Лыткарине завершили на 85%. Там обустроили пешеходные дорожки и прогулочные маршруты, установили опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что сейчас в сквере укладывают резиновую крошку на детской площадке, а все основные работы уже позади.

Совсем скоро у лыткаринцев появится еще одно современное и комфортное место для проведения досуга Михаил Хайкин.

Гости сквера смогут не только пройтись по прогулочным маршрутам, но и заняться спортом — для них обустроили зону для игры в пинг-понг. Провести время там смогут и любители тихого отдыха на специальных зонах со скамейками и теневыми навесами.

Благоустройство сквера проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о преображении подмосковных лесопарков. Сейчас в регионе реализуют 25 таких проектов.