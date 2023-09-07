Подмосковье 07 сентября 2023, 05:30 Благоустройство сквера на Октябрьском проспекте завершилось в Люберцах Министерство благоустройства Московской области

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Работы по обустройству сквера на Октябрьском проспекте завершились в Люберцах. На территории появился многофункциональный арт-объект, который включает в себя постамент с надписью «Люберцы», входную арку и навес со скамьями на подвесах.

«Этот сквер расположен на въезде в город и является своеобразной визитной карточкой Люберец. Для нас важно было сделать территорию современной и яркой, но в то же время удобной для жителей, чтобы на этом небольшом пространстве они могли проводить свободное время», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В сквере установили скамейки и инфостенды, проложили новые пешеходные дорожки. Также по периметру территории заменили уличное освещение и уложили газон.

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