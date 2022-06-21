Благоустройство сквера имени Бруя в Королеве выполнили на 15%

Как сообщило Министерство благоустройства Московской области, в микрорайоне Юбилейный города Королев проводится активное строительство сквера имени академика Бруя. Работы стартовали в текущем году. В этом сквере ежедневно встречаются жители множества соседних с ним домов, сейчас сквер готов уже на 15%.

«В настоящий момент специалисты выполнили работы на 15%. В конце августа этого года мы ожидаем окончания работ по благоустройству и открытия этого уникального места, где жители смогут отдыхать, играть с детьми и заниматься спортом», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас продолжается планировка участка, устраивается кабельная трасса для того, чтобы можно было установить освещение и видеонаблюдение. Также устраиваются подстилающие слои для пешеходных дорожек, устанавливаются бордюры.

По итогам работ в сквере появится обустроенная зона для спокойного отдыха, откроются новые детские и спортивные площадки. Ожидается, что зеленые насаждения в сквере пополнят новыми посадками.