Подмосковье 21 ноября 2023, 19:42 Благоустройство Сергиева Посада положительно сказалось на турпотоке в городе Министерство благоустройство Московской области

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Проекты благоустройства успешно реализовывались на территории Сергиева Посада на протяжении последних лет. Это положительно сказалось на потоке туристов, прибывающих в город. С 2018 года количество посетителей увеличилось с 1,7 миллиона — до более чем 2 миллионов человек в 2022 году.

В 2019 году благоустроили набережную Келарского пруда и Левонапрудную улицу. Их проекты признаны лучшими на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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Обновленная территория находится в историческом центре города возле Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Келарского пруда, который стал популярным местом отдыха для местных жителей. Здесь установили детскую и спортивную площадки, а также провели работы по озеленению прилегающей территории и установили современное освещение.

Отметим, что в 2021 году благоустроили бульвар Кузнецова. Его проект также стал победителем на всероссийском конкурсе. Название бульвара связано с историей Великой Отечественной войны и генералом В. И. Кузнецовым.

Министерство благоустройство Московской области

Все эти и многие другие проекты благоустройства положительно сказались на привлекательности Сергиева Посада. Город все чаще выбирают для посещения туристы. Кроме того, обновление общественных пространств значительно повысило качество жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов, которые посетят Московскую область во время зимних каникул.

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