Подмосковье 19 декабря 2023, 10:03 Благоустройство Профессиональной улицы в Дмитрове завершится в 2024 году Unsplash

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Профессиональную улицу в Дмитрове продолжают благоустраивать. Здесь уже обновили фонтаны, установили новые лавочки, заменили бордюры и плитку. Финальные работы проведут весной 2024 года.

Каскад фонтанов на Профессиональной улице в этом году перестроили. Рядом поставили качели, лавочки и новые фонари с иллюминацией.

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«В этом году сделано практически 90% от финального результата. Осталось буквально оштукатурить, отшлифовать клумбы. Все остальное сделали, что планировалось. Фонтан отремонтировали, можете увидеть, насколько он преобразился. Там заменили декоративное освещение», — рассказал директор предприятия «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк.

Весной также обновят освещение вблизи фонтана и вдоль Профессиональной улицы.

«Я надеюсь, встретимся весной, когда все будет цвести, все красиво будет», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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