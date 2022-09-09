Благоустройство Пустовской улицы в Щелкове начнется в сентябре | 360°

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Благоустройство Пустовской улицы в Щелкове начнется в сентябре

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Глава Щелкова Андрей Булгаков проверил качество благоустройства в поселке Чкаловском. Там преобразили подъезды, отремонтировали тротуары и обустроили безопасные пешеходные переходы. Работы проведут еще в нескольких местах муниципалитета.

Жительница поселка Ольга Жукова рассказала, что раньше люди перебегали дорогу на Институтской улице из-за того, что на ней была только проезжая часть. Теперь ситуация изменилась. Местные жители передали главе округа слова благодарности за организацию пешеходного перехода.

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«Очень вам благодарны, потому что нам сделали в кратчайший срок вот этот пешеходный переход, освещение. Сейчас ребята, дети как раз идут в школу по этой дороге, и на электричку люди идут, и мы очень рады, что наконец-таки это сделали», — сказали они.

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Также жители поселка отметили удобство новой парковки на Пустовской улице и попросили обновить устаревшую детскую площадку.

«Во-первых, надо делать встречу с активом всего микрорайона по развитию. Мы многое за два года сделали. Очень много. От дорог до тротуаров, освещения, проездов и всего остального. В некоторых местах благоустройства, как Шервудский лес, убрали все проблемы с подтоплениями», — подчеркнул Андрей Булгаков.

Сейчас к старту работ готовятся на территории домов № 16 и 18 по Пустовской улице. Там обновят тротуары, асфальт, освещение и детские площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

Благоустройство

Щелково

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