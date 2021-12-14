Благоустройство Подмосковья будет контролировать новое ведомство

Главное управление по надзору за содержанием территорий Подмосковья появилось в структуре областного правительства. Об этом на заседании с главами городских округов объявил губернатор Андрей Воробьев.

Ведомство возглавит занимавшая до последнего времени пост заместителя министра благоустройства Подмосковья Светлана Аипова.

Светлана Аипова будет отвечать у нас теперь за все, что касается благоустройства дворов. Светлана, вы этим уже достаточно давно занимаетесь. У вас будут еще и контрольные функции Андрей Воробьев.

Он отметил, что помогать ей будет Олег Баженов — бывший начальник Госадмтехнадзора Подмосковья, который теперь перешел на должность советника губернатора в ранге министра.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин тоже продолжит заниматься этим направлением в Московской области.

«Это касается парков в лесах, общественных территорий. Все это очень большая и заметная программа, которую мы реализуем», — подчеркнул Воробьев.

Главное управление займется комплексной работой по содержанию территорий Подмосковья, в том числе общественных мест и дворов.

Одним из важных направлений работы станет надзор за состоянием фасадов всех жилых и нежилых построек, а также прилегающих территорий.

Также среди задач ремонт асфальта, комплексное благоустройство дворов и обустройство народных троп. Главному управлению передадут работу по завершению цифровизации дворов и общественных территорий.