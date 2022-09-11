Благоустройство площади во Фрязине закончили ко Дню города | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 23:22 Поделиться Telegram

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Viber Благоустройство площади во Фрязине закончили ко Дню города

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Ко Дню города закончили второй этап благоустройства центральной части Фрязина. Символическую ленту торжественно перерезал глава наукограда.

На площади положили плитку и благоустроили парковку для машин. А в сквере напротив ДК «Исток» разместили теневые навесы. Не забыли благоустроить и пешеходную зону вдоль улицы Комсомольская.

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Работы по благоустройству площади провели в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

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«В день города мы открыли эту замечательную площадь перед ДК „Исток“ с амфитеатром. Площадь станет площадкой, на которой будут проводиться центральные мероприятия в нашем городе. Предусмотрены и беседки для отдыха жителей и детей. Предусмотрены площадки, предусмотрены скамейки. Возле каждой скамейки есть станция для зарядки мобильных устройств и различных гаджетов», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В прошлом году в сквере напротив оборудовали скейт-парк, поставили спортивную и детскую площадки. Вместе с последними изменениями это все стало единым благоустроенным пространством.

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