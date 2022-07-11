Благоустройство площади в Сергиевом Посаде близко к завершению

В городе Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа в самом разгаре работы по благоустройству территории возле Дома культуры «Радуга». Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Масштабные работы по созданию новой рекреационной зоны возле Дома культуры „Радуга“ в Краснозаводске стартовали в середине мая. На сегодняшний день готовность объекта составляет 40%. Уже к сентябрю у жителей города появится красивая и комфортная зона отдыха с фонтаном», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ходе работ на центральной площади собираются заменить мощение, а также установить малые архитектурные формы. На аллее Бокова сделают сухой фонтан, а также теневые навесы и новые качели. Также на площади высадят деревья и кусты. Кроме того, в самых облюбованных жителями местах для отдыха собираются установить уличную мебель. Там появятся новые скамейки, урны, навигационные элементы, а также фонари и камеры видеонаблюдения.

Сейчас на площади проходит укладка плитки, монтаж бортового камня, кроме того, уже началось устройство сухого фонтана.