Подмосковье 30 июня 2023, 13:06 Благоустройство площади у Дворца спорта «Кристалл» в Электростали завершится осенью министерство благоустройства

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В мае в Электростали приступили к благоустройству центральной площади у Дворца ЛДС «Кристалл». Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда» и завершатся в сентябре. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«За последние годы пять территорий в городе уже обрели новую жизнь. Среди них и лесопарк „Авангард“, торжественное открытие которого состоялось в День защиты детей, и парк „Восточный“, построенный на месте пустыря», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на площади в Электростали восстановят пруд — его очистят от ила и укрепят берега, на которых создадут удобные зоны для отдыха горожан. Также на территории появятся прогулочные аллеи, детская и спортивная площадки, а также амфитеатры с качелями.

На данный момент строительные работы выполнили на 10%. На объекте устраивают основания под пешеходные дорожки и монтируют сваи под устройство настила на набережной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре.

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