Подмосковье 11 мая 2023, 15:51 Благоустройство площади Тимофеева в Бронницах завершится к августу министерство благоустройства

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В Бронницах продолжается благоустройство площади Тимофеева. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда» и завершатся к августу. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В апреле мы приступили к благоустройству площади Тимофеева в Бронницах. Эта территория — победитель первого всероссийского голосования за объекты городской среды. В настоящее время здесь выполнено свыше 10% от общего объема запланированных работ», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на территории появятся игровая площадка для детей, арки с качелями, сухой фонтан, парковка и малые архитектурные формы. Для активного отдыха на площади разместят столы для настольного тенниса. Также будет установлено современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Сейчас на объекте задействовано 30 рабочих и три машины. На данный момент уже выполнены все подготовительные работы, а также завершаются демонтажные и земляные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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