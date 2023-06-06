Подмосковье 06 июня 2023, 14:58 Благоустройство площади Металлургов завершилось в Ступине Министерство благоустройства Московской области

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Реконструкция площади Металлургов завершилась в Ступине. Там заменили плиточное покрытие, расширили пешеходное пространство, обновили фонтан и обустроили амфитеатр.

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, работы проводили по проекту «Жилье и городская среда».

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«У местных жителей был запрос на то, чтобы вдохнуть в территорию новую жизнь, сделать пространство не просто транзитной зоной, а удобным местом для отдыха. В результате в городе появилась еще одна современная рекреационная зона», — сказал он.

На территории полностью заменили плитку, расширили пешеходное пространство, а ступеньки к торговым объектам превратились в амфитеатр. В порядок привели фонтан, а на площади разместили копии горельефов анималиста Дмитрия Горлова.

Кроме того, площадку вокруг монумента кузнецам-металлургам сделали удобной и доступной, обустроили парковку, а также установили скамейки и урны. Площадь оснастили уличным освещением и камерами видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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