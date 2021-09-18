Благоустройство Пестовского парка полностью завершили в Балашихе

Работы по благоустройству Пестовского парка полностью завершили в Балашихе. Его лесную часть открыли для жителей в День города, 18 сентября.

К работам в лесной зоне парка приступили в апреле этого года. За четыре месяца здесь появились скейт-парк и первый в Балашихе памп-трек, полуторакилометровая лыжероллерная трасса, площадка для выгула собак, пункт проката спортинвентаря. Была приведена в порядок и центральная аллея. Здесь уложили тротуарную плитку, установили освещение и малые архитектурные формы.

В церемонии открытия приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат регионального парламента Тарас Ефимов и глава Балашихи Сергей Юров. Они проехали на самокатах по новой велодорожке.

По мнению Брынцалова, парк получился очень уютным, но самое главное — благоустройство не нарушило инфраструктуру леса.

«Сегодня мы видим полноценный парк с возможностями для тех, кто отдыхает с детьми, и тех, кто занимается активно спортом. Учтены все предложения, которые жителями заявлены, и это дорого стоит. У нас есть качественный, полноценный парк, о котором говорят в Московской области», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Пестовский парк располагается в восточной части микрорайона Железнодорожный. Его начали обустраивать в 2018 году. В 2019 году была готова партерная часть. Здесь установили входную группу, пункт проката велотранспорта, детскую и спортивные площадки, амфитеатр для праздничных мероприятий, оборудовали зоны для пикников.