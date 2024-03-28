Подмосковье 28 марта 2024, 23:27 Благоустройство пешеходного моста на станции Расторгуево в Видном завершат в 3 квартале 2024 года Администрация Ленинский г.о.

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Строительство пешеходного моста на станции Расторгуево в Видном завершат в третьем квартале 2024 года. В прошлом году специалисты возвели крытый пешеходный мост, а в декабре состоялось его техническое открытие для жителей.

В настоящее время подрядчики завершают оставшиеся работы, включая монтаж инженерных коммуникаций, укладку электрического кабеля, а также установку архитектурного и наружного освещения. Лифтовое оборудование также будет доступно для маломобильных граждан.

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Планируется оснащение моста камерами видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность.

«Но пока работы на завершающей стадии, важно, чтобы жители сами бережно относились, не портили элементы строения и остекление, ведь мост — важная часть транспортной инфраструктуры нашего округа», — подчеркнул заместитель директора Видновского управления капитального строительства Дмитрий Чувеев.

Строительство пешеходного перехода осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Старый аварийный железнодорожный мост был демонтирован в 2022 году, чтобы уступить место новому пешеходному переходу. Администрация Ленинского округа обращается к жителям с просьбой фиксировать любые нарушения, такие как разбитие стекол или порча других элементов моста, и обращаться в правоохранительные органы.

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