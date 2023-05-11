Подмосковье 11 мая 2023, 12:48 Благоустройство парка «Взлет» в Домодедове завершится к середине лета министерство благоустройства

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Обновление домодедовского парка «Взлет» выполнено на 85% — об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья. Закончить работы и открыть общественное пространство планируется в середине лета.

«Это масштабный проект, который мы реализуем в микрорайоне Авиационном с прошлого года. На площади порядка 35 гектар создаем новую зону для полноценного отдыха всех групп населения», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Обновят также лес у пруда Лесного и стадион на территории спортклуба «Авиатор». Здесь появятся дополнительные площадки для тренировок и трибуны для зрителей. Будут оборудованы и совершенно новые зоны, например детская игровая и для прогулок с питомцами. Лес вокруг дополнительно озеленят и оборудуют системой освещения, которая не вредит природе.

Сейчас в парке уже сделаны пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для детей и спортсменов, установлены туалеты и освещение по всему периметру. На берегу пруда появился амфитеатр, перголы и навес с качелями. Завершается устройство автомобильной парковки и настилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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