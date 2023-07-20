20 июля 2023, 16:40
Благоустройство парка Ветеранов началось в Мытищах
Парк Ветеранов благоустроят в Мытищах к 2024 году. Подрядчик уже начал демонтаж старой плитки.
Вскоре рабочие приступят к прокладке освещения и видеонаблюдения, обеспечат водоснабжение фонтана, мастерской и нового туалета. При благоустройстве все зеленые насаждения сохранят по просьбе жителей.
Реклама
Детскую площадку демонтируют в середине августа, а новую построят уже в ноябре. Пешеходные дорожки и лавочки установят в сентябре, тогда же завершится и реконструкция памятника Нине Распоповой.
Благоустройство парка завершится в 2024 году. Так, в следующем году на территории установят мастерскую, туалеты, реконструируют главный вход в парк и запустят фонтан. Все работы проведут в рамках программы «Комфортная городская среда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Мытищи
Парки
Реклама
Реклама