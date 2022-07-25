Благоустройство парка в Лосино-Петровском начали с очистки пруда

Экологическая программа «100 прудов и озер» вернула пруду в Свердловском парке Лосино-Петровского привлекательность. Мини-земснаряд очистил не только дно от упавших деревьев и мусора, но и водную гладь от ряски.

Очистка позволила улучшить экологическое состояние пруда и здоровье обитающей в нем водной фауны. Это только первый и подготовительный этап реконструкции старинного парка.

«Сейчас мы очищаем водную гладь, крупные предметы. Дальше за счет местного бюджета очистим прибрежную зону. В этом году мы проектируем парк в целом, включая Суворовские пруды и велодорожку от Звездного Городка», — рассказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Уже сейчас водоем привлекает рыбаков, возвращая статус полноценного места отдыха для жителей и гостей поселка. Полномасштабные работы по реконструкции парка и прилегающих прудов начнутся в следующем году.