Благоустройство парка у Малаховского озера в Люберцах завершат к лету 2020 года

Парк у Малаховского озера планируют закончить к лету 2020 года. Об этом заявил глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий. Озеро очистят, русло реки Македонки благоустроят, а территория вокруг превратится из леса в парк.

Работы уже ведутся. Однако у жителей много вопросов. Благоустройство территории в Люберцах стало для многих сюрпризом. Раньше у Малаховского озера было 13 гектаров леса, а теперь там будет парк с дорожками и скамейками. Однако некоторые местные жители оказались не в курсе того, что происходит, и даже начали собирать подписи против вырубки леса. Поэтому, когда бульдозеры уже копали траншеи, а плиткой мостили тропинки, пришлось местным властям проводить дополнительную разъяснительную работу.

«Жители говорят: „Вы нарушаете экосистему? Зачем нам плитка, зачем нам дорожки, пешеходные зоны!“ А мы поставили задачу — сделать пешеходную зону порядка трех километров, она позволит гулять и молодежи, и пожилым, и детям, с ограниченными возможностями, красивое место для отдыха», — сказал глава г.о. Люберцы Владимир Ружицкий.

Власти уверяют: ни одно здоровое дерево не пострадает. Новые тропы не будут проложены — просто благоустроят уже протоптанные дорожки. Плотину на озере отремонтируют, русло почистят. Для этого в областном бюджете выделили 106 миллионов рублей. Сейчас в Люберцах полностью организованы четыре парка, а в ближайшие три года планируют создать еще десять.