Подмосковье 28 апреля 2023, 16:31 Благоустройство парка «Свердловский» началось в Лосино-Петровском Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство парка «Свердловский» началось в Лосино-Петровском округе по нацпроекту «Жилье и городская среда». Согласно проекту, территория будет разбита на несколько функциональных зон.

«Мы активно приступаем к работам на объектах, запланированных к благоустройству на этот год. Среди территорий, где уже начались работы — парк в поселке Свердловский. На территории мы обустроим комфортную зону отдыха для всех групп населения», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В парке появятся различные точки активностей: на территории установят сцену-лекторий для проведения мероприятий и игровую площадку для детей. Для любителей активного отдыха разместят скейтпарк, воркаут-зону и хоккейную коробку. Появятся зоны и для тихого отдыха — там установят беседки и скамьи. В вечернее время территорию будут освещать современные уличные фонари, а за безопасностью проследят камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье начали активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Также начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

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