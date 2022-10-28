Благоустройство парка «Пехорка-лес» в Балашихе завершат к концу осени | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 22:03 Благоустройство парка «Пехорка-лес» в Балашихе завершат к концу осени

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Новая территория для отдыха на свежем воздухе в Балашихе почти готова. В парке «Пехорка-лес» выполнили 85% работ. До конца осени пространство благоустроят полностью. Территорию облагораживают в рамках программы губернатора Подмосковья «Парки в лесу».

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На финальной стадии благоустройство набережной, завершены работы по обустройству освещения.

«Для городского округа будет уникальная история. Два парка рядом, но они разделены. А набережные практически соединят друг друга. Они будут соединяться дорожкой из гранитного отсева, по которой тоже можно будет пройти, она тоже будет с освещением. И можно будет с одной набережной попасть на другую», — рассказал руководитель МАУК «Объединенная дирекция парков» Артем Константиновский.

В лесной части парка будет зона для тихого отдыха. Можно будет спокойно посидеть с книгой, прогуляться с ребенком в коляске и просто скрыться от городской суеты. Ведется строительство площадки для пляжного волейбола.

«Люди просили, чтобы было все благоустроенно и комфортно для отдыха. Это все воплощается в жизнь и делается это оперативно, очень качественно. И подрядчикам спасибо, которые делают все вовремя, в срок», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Пехорка-лес» будет продолжением парка «Пехорка». На территории установят скамейки, урны и беседки.