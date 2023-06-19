Подмосковье 19 июня 2023, 15:54 Благоустройство парка Островского в Ступине завершится в июле Министерство благоустройства Московской области

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В Ступине продолжается благоустройство парка Островского. На данный момент работы выполнены более чем на 60%. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«В прошлом году мы реализовали первый этап благоустройства. Сейчас проходит завершающий этап работ. Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ еще одним местом для комфортного отдыха в городе станет больше», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Завершение благоустройства общественного пространства запланировано на конец июля. В парке уже провели очистку леса, уложили велосипедную дорожку и озеленили территорию. В скором времени там установят «сухой» фонтан, сцену с амфитеатром и детскую площадку. Для прогулок с домашними животными в парке обустроят специальную территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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