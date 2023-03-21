Подмосковье 21 марта 2023, 12:12 Благоустройство парка Мира в Коломне начнется летом

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Летом 2023 года в Коломне приступят к благоустройству парка Мира. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Работы будут вестись по нацпроекту «Жилье и городская среда» в течение двух лет. Общая площадь территории составит 26 гектаров.

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В рамках благоустройства в парке реконструируют исторические элементы — входные арки, фонтан, танцевальную площадку и сцену. Территорию поделят на функциональные зоны, сохранив все зеленые насаждения. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком, а по периметру проложат велодорожку.

Также предусмотрено обновление дорожно-тропиночной сети и системы освещения. В парке установят камеры видеонаблюдения и парковую мебель — скамейки, перголы, теневые навесы и урны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах.

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