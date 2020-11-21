Благоустройство парка Малевича под Одинцовом завершат в 2021 году

Работы по благоустройству парка Малевича в Раздорах под Одинцовом завершатся в 2021 году. А уже через месяц закончится второй этап реконструкции.

«В настоящий момент в парке, помимо дорожно-тропиночной сети, футбольных полей и воркаута, есть волейбольные площадки, обустроенные входные группы, павильоны проката и кафе, автостоянка, система освещения и видеонаблюдения», — рассказала руководитель МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» Оксана Артюхина. Ее слова приводит РИАМО.

Рабочие уже убрали лес, проложили 12 километров дорожек и тропинок, оборудовали футбольные поля, воркаут-площадки. Зимой в парке проложат лыжню. Некоторые объекты уже открыты для посещений. После завершения благоустройства он станет одним из крупнейших подобных парков Подмосковья.

Новый Кодекс об административных правонарушениях включит в себя единые правила наказания за нарушения в работах по благоустройству, сообщает RT. В регионах действуют законы, контролирующие этот вопрос, но часто они не выполняются. Подобные нарушения порой просто не фиксируются.