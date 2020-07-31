Благоустройство парка «Малаховское озеро» в Люберцах завершат к ноябрю 2020 года

«В этом году это у нас такой основной объект благоустройства. Мы начали работы в октябре прошлого года, сделали один этап. По сути, это земли лесфонда, хотя все это передано сегодня муниципалитету. И мы сегодня имеем полное право, конечно, по согласованию с лесниками, проводить здесь работы по благоустройству, то есть это прокладка дорожек, тропиночной сети, освещения. Мы здесь планируем сделать и видеонаблюдение. Это должна быть хорошая, красивая, благоустроенная зона», — отметил глава Люберец Владимир Ружицкий.

Зона отдыха около Малаховского озера вошла в губернаторскую программу «Парки Подмосковья». К работам приступили 19 октября 2019 года. Проектом предусмотрено создание велодорожек и пешеходных зон, установка новых детских игровых и спортивных комплексов и площадок.

С западной и южной сторон озера появятся набережные со смотровыми площадками. Здесь будет создана живая изгородь протяженностью почти 400 метров, обустроена волейбольная площадка из кварцевого песка, появятся цветники и газоны. Проектом предусмотрено создание пяти смотровых площадок. К благоустройству береговой зоны приступили 18 мая 2020 года, работы завершат к 31 октября.

Здесь будет парк, которого здесь, в Малаховке, на этом озере, не было никогда Владимир Ружицкий глава городского округа Люберцы

«Здесь жители привыкли отдыхать, но это был отдых „дикий“. Поэтому сегодня мы хотим это пространство окультурить. Дорожки, тропиночная сеть, лавочки, детская площадка, спортивная площадка. В том числе мы планируем здесь разного рода услуги, это и кафе, и детские развлечения. Чтобы человек, который пришел, мог погулять, посидеть, друзей пригласить. Сегодня уже на территории Люберец есть достаточно благоустроенные парки — это и Центральный парк в Люберцах, и Наташинский, и Парк сказок в Томилине. Здесь еще будет такая жемчужина, потому что украшением этого парка будет озеро», — добавил Владимир Ружицкий.

Проектом предусмотрено устройство освещения всей территории парка с подсветкой значимых архитектурных элементов. В парке появятся малые архитектурные формы, планируется устройство системы видеонаблюдения по программе «Безопасный город».

Также в рамках благоустройства территории Малаховского озера проводятся работы по капитальному ремонту дамбы. Капремонт гидротехнического сооружения плотины на реке Македонка проводит ООО «Очистка рек». Уже выполнено 80% запланированных проектом работ. В частности, проведен демонтаж моста, капитальный ремонт водосливной части плотины, вырубка древесной растительности и восстановление тела плотины. Оставшуюся часть работ планируют завершить до 15 августа, после чего приступят к очистке Малаховского озера.

«Мы по согласованию с областью и, конечно, при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева осуществим очистку этого озера. Я надеюсь, что где-то в середине августа соответствующая организация приступит уже к очистке», — сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Очистку озера планируют завершить в ноябре 2020 года, после чего в Малаховское озеро запустят 50 тысяч мальков.